Ausstellung zu Fotografie im Holocaust

Das Berliner Museum für Fotografie zeigt ab Freitag eine Ausstellung der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem über »Fotografie im Holocaust«. Dabei werde ein kritischer Blick auf die Fotografien und Filme geworfen, teilten die Staatlichen Museen zu Berlin am Dienstag mit.

Die Schau »Flashes of Memory. Photography during the Holocaust« ist erstmals in Deutschland zu sehen.

Quellen Die Aufnahmen stammten von deutschen Bürgern und nationalsozialistischen Propagandafotografen, von jüdischen Fotografen in den Ghettos sowie von Mitgliedern der alliierten Streitkräfte während der Befreiung. Die Ausstellung wird bis zum 20. August gezeigt.

Auch die Umstände des Fotografie rens und «die Perspektiven sowohl der professionellen als auch der privaten Fotografinnen» sollen beleuchtet werden.