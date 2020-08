81 Fütterungsstationen für Katzen gibt es in Jerusalem. Die Orte sind auf der Webseite der Stadtverwaltung verzeichnet. Wer also zum Internationalen Katzentag am 8. August etwas Gutes tun will – nicht nur in Jerusalem –, der versorgt die Samtpfoten mit Wasser und Futter.

Quelle: www.jerusalem.muni.il