3,28 Bewohner leben durchschnittlich in einem israelischen Haushalt. Das ist im Vergleich zu anderen Ländern relativ viel. In den USA gibt es im Durchschnitt 2,52 Bewohner im Haus, in Deutschland sogar nur 1,99. Generell leben die Millennials in viel kleineren Einheiten als noch die Generation zuvor. Quelle: Zentrales Statistikbüro Israel