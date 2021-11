Im Jahr 164 v.d.Z. siegten die Makkabäer gegen die hellenistischen Seleukiden-Herrscher. Am 25. Kislew des Jahres wurde der Zweite Tempel in Jerusalem wiedereingeweiht. Chanukka erinnert an dieses Ereignis. Die Makkabäer waren es auch, die im zerstörten Tempel das Öl entdeckten, das dann acht Tage lang brannte.