Wie viele Juden weltweit gibt es?

Die Zahl der Juden weltweit ist in den vergangenen zwölf Monaten um 100.000 auf 15,3 Millionen gestiegen. Davon lebten knapp 7,1 Millionen in Israel und etwa 6 Millionen in den USA, wie die Jewish Agency for Israel mitteilte. Mit 15,3 Millionen liege die Zahl der Juden weltweit um rund eine Million unter der vor dem Holocaust.

Weitere große jüdische Gemeinden leben demnach in Frankreich (442.000), Kanada (394.000), Großbritannien (292.000), Argentinien (173.000), Russland (145.000), Australien (118.200) und Deutschland (118.000). Mehrere tausend Juden warteten derzeit darauf, von Äthiopien aus offiziell nach Israel einzuwandern, so das Report.

Das zu Ende gehende Jahr 5782 des jüdischen Kalenders habe die größte Zahl von Einwanderern nach Israel seit zwei Jahrzehnten verzeichnet, so die Jewish Agency. Rund 60.000 Einwanderungsberechtigte aus 93 Ländern seien ins Land gekommen, darunter 26.000 aus Russland, 14.000 aus der Ukraine, 3800 aus den USA und Kanada, 2500 aus Frankreich und 1600 aus Belarus.

Mehr als ein Viertel der neuen Einwanderer war demnach zwischen 18 und 35 Jahre alt. Etwa 5500 nahmen an speziellen Programmen der Jewish Agency teil, die ihnen bei der Integration in den Arbeitsmarkt und die Hochschulbildung helfen. kna