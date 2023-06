David Corenswet wird Superman

In einer Welt, in der selbst der nächste James Bond jüdisch sein könnte, ist auch ein Superman mit jüdischen Wurzeln nicht mehr weit: Der 29-jährige David Corenswet übernimmt die Hauptrolle in Superman: Legacy. Dies bedeutet: Er spielt Clark Kent, der nach Belieben zu Superman mutiert, um Menschen in Not oder gar die ganze Welt zu retten.

RACHEL BROSNAHAN Bestätigt wurde die Nachricht von James Gunn, dem Filmemacher, der für Werke wie Suicide Squad oder Guardians of the Galaxy Vol. 3 verantwortlich war - nachdem der »Hollywood Reporter« das Geheimnis bereits verbreitet hatte. Gunn, der selbst jüdisch ist, aber katholisch erzogen wurde, hatte auch gleich eine weitere gute Nachricht zu verkünden: Rachel Brosnahan (32) bekommt die Rolle von Supermans Freundin Lois Lane.

Auf Twitter verbreitete Gunn zudem, David Corenswet und Rachel Brosnahan seien nicht nur »unglaubliche Darsteller«, sondern auch »wunderbare Menschen«.

Superman: Legacy widmet sich der Herkunft des Superhelden, der von seinen Eltern vom Planeten Krypton auf die Erde geschickt wird. Dort wird er von einem kinderlosen Ehepaar im US-Bundesstaat Kansas gefunden und wächst als Clark Kent auf. Im Juli 2025 ist der Kino-Start vorgesehen.

In der langen Geschichte von Superman-Verfilmungen waren bisher Christopher Reeve, Brandon Routh und Henry Cavill als Darsteller auf der Kinoleinwand zu sehen. Auch gab es Superman-Comics und selbst Radio-Hörspiele mit dem Helden im rot-blauen Outfit.

David Corenswet ist aus den Netflix-Serien The Politician und Hollywood bekannt. Schon sein Vater John, der aus einer jüdischen Familie kam und unlängst an Krebs verstarb, war Schauspieler auf New Yorker Bühnen, bevor er ein namhafter Anwalt wurde. David Corenswet erlernte das Schauspielhandwerk am besten dafür geeigneten Ort, nämlich an der Julliard School in New York. ja (mit dpa)