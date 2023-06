25-jähriger Ultraorthodoxer stirbt nach Asthmaanfall im Flugzeug

Ein ultraorthodoxer Jude aus dem Londoner Stadtteil Stamford Hill ist am Montag einem Asthmaanfall an Bord eines Flugzeuges erlegen. Das berichtete die britische Zeitung »Jewish News«. Der Vorfall ereignete sich auf dem Flug von London nach New York.

Der 25-jährige Shimoin Brauer soll demnach auf dem Weg zu einem Freiwilligeneinsatz in einem Sommercamp in den USA gewesen sein. Etwa 45 Minuten vor der Landung erlitt er einen Asthma-Anfall. Als er in Panik seinen Inhalator herausgenommen habe, sei dieser ihm aus der Hand gefallen sei, berichtete »Jewish News« unter Berufung auf Bekannte des Verstorbenen.

Vermutlich sei er daraufhin bewusstlos geworden. Auch die Beatmung habe nicht funktioniert, da seine Atemwege wegen der Asthma-Erkrankung verschlossen gewesen seien.

Auch Wiederbelebungsversuche fruchteten nicht, Brauer starb noch im Flugzeug. Wie die »Jewish News« erfuhr, steht eine Untersuchung durch einen Gerichtsmediziner noch aus. ja