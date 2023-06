Vier Israelis bei Terroranschlag getötet

Bei einem Terroranschlag in der Nähe der israelischen Siedlung Eli im Westjordanland sind am Dienstagnachmittag mindestens vier Menschen getötet und vier weitere verwundet worden. Medienberichten zufolge schwebt zumindest eines der verletzten Opfer in Lebensgefahr.

Externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel anreichert. Wir benötigen Ihre Zustimmung, bevor Sie Inhalte von Sozialen Netzwerken ansehen und mit diesen interagieren können. Soziale Netzwerke zulassen Mit dem Betätigen der Schaltfläche erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihnen Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät nötig. Mehr Informationen finden Sie hier.

Die israelische Armee sagte, Terroristen hätten das Feuer auf die Tankstelle an der Hauptstraße 60 bei Eli eröffnet. Während eines Schusswechsels sei einer der Angreifer erschossen worden, nach dem anderen werde gefahndet.

Verteidigungsminister Joav Gallant führe zur Stunde mit dem Stabschef der IDF und dem Leiter des Geheimdienstes Schin Bet sowie anderen hochrangigen Sicherheitsbeamten eine »operative Lagebeurteilung« durch, erklärte sein Büro. Die IDF ist für das 1967 von Israel eroberte Gebiet zuständig.

Eli wurde 1984 gegründet und hat knapp 5000 Einwohner. Der Vorsteher der Siedlung, Ariel Elmaliach, rief die Bewohner dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben und den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge zu leisten. ja