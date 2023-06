Team Israel-Premier Tech: viermaliger Tour-de-France-Sieger Froome geht diesmal nicht an den Start

Der viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome wird in diesem Jahr nicht an der Frankreich-Rundfahrt teilnehmen. Sein Team Israel-Premier Tech hat am Freitag das Aufgebot verkündet und den 38 Jahre alten Briten dabei nicht berücksichtigt. »Ich bin natürlich enttäuscht über diese Entscheidung. Die Tour de France hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen«, sagte der Kletterspezialist dem Global Cycling Network.

Der erfahrene Radprofi machte allerdings keine Andeutungen hinsichtlich seines Karriereendes. »Ich respektiere die Entscheidung des Teams und werde mir etwas Zeit nehmen, bevor ich mich später in der Saison wieder auf meine Ziele konzentriere und 2024 zur Tour de France zurückkehre«, sagte Froome. In dieser Saison hatte der Toursieger von 2013, 2015, 2016 und 2017 mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Im Jahr 2019 war der Sportler mit einem kenianisch-britischem Familienhintergrund kurz vor der Tour schwer gestürzt, im vergangenen Jahr gelang ihm immerhin auf der zwölften Etappe der dritte Platz in Alpe d’Huez. Froomes Radrennstall hatte zum Jahresbeginn eine der zwei Wildcards für die Frankreich-Rundfahrt in diesem Jahr erhalten.