Hotels am Toten und Roten Meer dürfen nach Wochen wieder Gäste empfangen.

Wie das israelische Gesundheitsministerium Medienberichten zufolge mitteilte, seien in Ein Bokek und Eilat israelische Touristen zugelassen, wenn sie einen negativen Coronatest vorweisen können, der nicht älter als 72 Stunden ist. Gesundheitsminister Yuli Edelstein sprach von guten Nachrichten: Endlich könne man wieder in Israel Urlaub machen.

Die Resorts am Roten und Toten Meer wurden zu sogenannten »special tourist islands« erklärt. Ein entsprechendes Gesetz war in der vergangenen Woche nach langen Diskussionen in der Knesset beschlossen worden. Es wird erwartet, dass dort erst einmal nur einige wenige Hotels öffnen werden. ja