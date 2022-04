Israels Premierminister Naftali Bennett und der Minister für öffentliche Sicherheit, Omer Bar-Lev, kamen am Montag zur Wiedereröffnung der Bar in der Tel Aviver Dizengoff-Straße, in der am Donnerstagabend ein palästinensischer Attentäter drei Menschen tötete und mehrere verletzte.

»Ich bin heute Abend in die Ilka Bar gekommen, um die Menschen hier zu stärken«, schrieb Bennett auf Twitter. Die Besucher hätten begonnen, »Am Israel Chai« zu singen, und das sei richtig. »Wir werden nicht zulassen, dass die Feinde unser Leben stoppen«, so Bennett weiter. »Wir werden nicht zulassen, dass der Feind siegt.«

In israelischen Onlinemedien sowie auf Twitter veröffentlichte Fotos zeigen den Premierminister, von Polizisten umringt, im Gespräch mit Besuchern der an diesem Abend sehr vollen Bar. Während seines Besuchs zündete Bennett Kerzen in Erinnerung an Barak Lufan, Eytam Magini und Tomer Morad, die dort am Donnerstagabend erschossen wurden. Die drei Opfer wurden am Sonntag beigesetzt.

Omer Bar-Lev schrieb auf Twitter, neben dem schrecklichen Schmerz über den Verlust von Leben zeige sich an diesem Abend »das Wissen, dass wir nicht brechen werden, selbst wenn sie uns verletzen«. »Wir werden weiter leben, blühen und gedeihen. Wir werden gewinnen«, so der Minister für öffentliche Sicherheit. ja