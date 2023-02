Medaillen, Impfung, Filme

Medaillen

Die israelische Judoka Gili Sharir hat beim Pariser Grand-Slam-Judoturnier die Goldmedaille in der Gewichtsklasse unter 63 Kilogramm gewonnen, nachdem sie die japanische Judoka Nami Nabekura im Finale besiegte. Die 23-jährige Athletin hatte zuvor polnische, kanadische, französische und südkoreanische Gegnerinnen geschlagen. »Ich freue mich so, dass ich nach einem sehr langen und schwierigen Tag meine erste Grand-Slam-Goldmedaille gewinnen konnte. Ein großes Dankeschön an meine großartige Familie«, sagte Sharir nach ihrem Sieg. Geffen Primo gewann Bronze in der Kategorie unter 52 Kilogramm, nachdem sie gegen die Brasilianerin Larissa Pimenta gewonnen hatte.

Impfung

Der Impfausschuss im Jerusalemer Gesundheitsministerium empfiehlt, dass jährliche Covid-Auffrischungen zu einer Norm in Israel werden, wenn die Coronavirus-Infektionsraten niedrig sind. Wird diese Position angenommen, soll die Regelung der von Grippeimpfungen ähneln, so der Epidemiologe Nadav Davidovitch von der Ben-Gurion-Universität. Der gesamten Bevölkerung wird dann empfohlen, sich jeden Herbst die Impfung abzuholen, wobei der Schwerpunkt auf älteren und gefährdeten Personen liege, sagte er. Wie bei Grippeimpfungen werden die Covid-19-Vakzine auf die Virusstämme zugeschnitten, die sich am wahrscheinlichsten ausbreiten. Es ist unklar, ob diese jährliche Impfung aus einer oder zwei Spritzen bestehen wird.

Filme

Rahat, die Beduinenstadt in Israels Negevwüste, veranstaltet im Februar an vier Wochenenden ihr erstes Filmfestival überhaupt. Rund 40 Filme, darunter aus dem Iran, Italien, Frankreich, dem Kosovo, Spanien und Saudi-Arabien, werden dann im Rahat Center for Fine Arts gezeigt, das erst vor einem Jahr eröffnet wurde. Bei der Veranstaltung wird es auch eine Premierenvorführung von Jirah geben, ein Dokumentarfilm des Filmemachers Yosef Abu Medigam, der aus Rahat stammt. Die einzige Beduinenstadt der Welt versucht mit verschiedenen Mitteln, den Tourismus anzukurbeln.

Gemeinde

Trotz regelmäßiger Raketenangriffe soll es eine neue israelische Gemeinde in der Nähe des Gazastreifens geben. Die Regierungsminister stimmten Anfang der Woche dafür. Die neue Ansiedlung wird den Namen Hanon tragen und im Regionalrat von Sdot Negev in der Nähe des Kibbuz Sa’ad liegen. Eine Regierungserklärung besagt, dass die Gemeinde 500 Familien beherbergen soll. Das Gebiet um den von der Hamas kontrollierten Streifen, der auf Hebräisch als »Gaza-Umschlag« bekannt ist, wird häufig aus dem Hamas-kontrollierten Gebiet beschossen, auch in den vergangenen Tagen. »Die Gründung der Gemeinschaft ist ein weiterer Beweis für die Widerstandsfähigkeit dieser Gegend und die Macht des Staates Israel. Wir sind stolz darauf, Israel aufzubauen, und wir sind stolz, die Besiedlung in allen Teilen unseres Landes zu stärken«, sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.

Supermarkt

Finanzminister Bezalel Smotrich hat dem US-Einkaufsgiganten Costco vorgeschlagen, im israelischen Markt aktiv zu werden. In einem Brief an die Geschäftsleitung schrieb er: »Die israelische Regierung hat sich mehrere Ziele gesetzt, von denen eines darin besteht, die Lebenshaltungskosten zu senken und den Wettbewerb auf dem israelischen Lebensmittel­einzelhandelsmarkt zu erhöhen.« Costco hat 848 Filialen auf der ganzen Welt. Man betrachte dies als eine »für beide Seiten vorteilhafte Gelegenheit«. Im vergangenen Jahr hatten die beiden internationalen Einzelhandelsketten Carrefour aus Frankreich und Spar aus Holland bekannt gegeben, ihre Produkte auch in Israel zu vertreiben, allerdings bislang lediglich in israelischen Ketten.

Interview

Mehrere Monate nach seinem Rücktritt aus der Politik hat der ehemalige Premierminister Naftali Bennett der rechten Partei Jamina sein öffentliches Schweigen mit einem fünfstündigen Interview gebrochen. Er gab Fehler zu und drückte zudem seine Sorge über die zutiefst gespaltene Gesellschaft aus. Die derzeitige Regierung bat er, damit aufzuhören, »rachsüchtig zu handeln«. Das Interview, das der Autor und Komiker Hanoch Daum führte, wurde vollständig auf YouTube veröffentlicht. Und obwohl Bennett sich nicht eindeutig äußerte, ließ er eigentlich durchblicken, dass er vorhabe, in die Politik zurückzukehren. Bennett hatte im Rotationsverfahren mit Yair Lapid der breitesten Koalition vorgesessen, die Israel jemals regiert hatte.