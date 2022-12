Hochrangiges Mitglied des Islamischen Dschihad festgenommen

Israels Armee hat im Westjordanland nach eigenen Angaben ein hochrangiges Mitglied der palästinensischen Terrororganisation Islamischer Dschihad festgenommen. Jahi Saadi werde verdächtigt, an terroristischen Aktivitäten beteiligt gewesen zu sein, teilte das Militär am Montag mit. Im August war bereits sein Vater, Bassem Saadi, festgenommen worden. Anschließend kam es zu dreitätigen Kämpfen mit dem Islamischen Dschihad im Gazastreifen.

raketenangriffe Die terroristische Palästinenserorganisation ist dort besonders aktiv und verübt immer wieder Raketenangriffe auf israelisches Gebiet. Zuletzt war am Sonntag eine Rakete aus dem Küstenstreifen abgefeuert worden. Bekannt hatte sich dazu jedoch zunächst keine Gruppe.

Die Lage in den palästinensischen Gebieten ist seit Monaten sehr angespannt. Nach einer Serie von Anschlägen auf Israelis, die im März begonnen hatte, führt die israelische Armee im Westjordanland vermehrt Razzien durch. In Israel und im Westjordanland wurden in diesem Jahr 31 Zivilisten und Sicherheitskräfte bei Anschlägen getötet. dpa/ja