Festnahmen nach tödlichem Anschlag im Westjordanland

Nach einem tödlichen Anschlag im Westjordanland haben israelische Sicherheitskräfte vier mutmaßliche Tatverdächtige festgenommen.

Bei dem Einsatz in einem Dorf nordwestlich der Palästinenserstadt Dschenin seien in der Nacht vier Verdächtige gefasst worden, teilten Geheimdienst und Armee am Sonntag mit. Auch die mutmaßliche Tatwaffe sei gefunden worden. Die Palästinenser sollten nun vom Geheimdienst verhört werden.

Twitter Der israelische Regierungschef Naftali Bennett begrüßte die Festnahmen am Sonntag. »Jeder Terrorist muss wissen, dass der Staat Israel mit ihm die Rechnung begleichen wird«, sagte er nach Angaben seines Büros. Angreifer könnten sich nicht dauerhaft verstecken und lebten »auf geborgter Zeit«.

Bei dem Anschlag im nördlichen Westjordanland waren am Donnerstag ein Israeli getötet und zwei weitere verletzt worden. Sie wurden nach israelischen Angaben in ihrem Auto beschossen. dpa