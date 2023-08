»Es gibt ein Erwachen des Virus«

Wenige Tage vor dem Schulbeginn und den Hohen Feiertagen in Israel spricht der Coronaberater der Regierung, Salman Zarka, von einem »Erwachen des Covid-Virus«. Gleichzeitig wird ein Anstieg der ins Krankenhaus eingelieferten Personen gemeldet. Auch die Anzahl der bestätigten Infektionen auf der Website des Gesundheitsministeriums nimmt wieder zu.

IMPFKAMPAGNE »Wir müssen bedenken, dass die Bevölkerung zur Zeit ungeschützt ist«, so Zarka, der derzeit Direktor des Ziv-Krankenhauses in Safed ist. Er plädiert daher für eine neue Impfkampagne, vor allem für ältere und besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen. Allerdings sind die Zahlen der bestätigten Infektionen in den Daten des Ministeriums mit Dutzenden bis einigen Hundert pro Tag eher gering.

Gleichfalls liegen die tatsächlichen Fälle sicher um ein Vielfaches höher, da es in Israel derzeit weder eine Testpflicht noch Quarantäneregelungen bei einer Infektion gibt. Zudem sind sämtliche Corona-Testzentren geschlossen worden. Tatsächlich verfügt derzeit keine der relevanten Stellen über genaue Daten.

»Die in der vergangenen Woche gemeldete neue Variante BA.2.86 ist anscheinend nicht für den Anstieg der Infektionen verantwortlich.« gesundheitsministerium jerusalem

Das Gesundheitsministerium gab derweil bekannt, dass es keinerlei Änderungen der Richtlinien gibt, obwohl ein »moderater Anstieg der Krankenhauseinweisungen zu verzeichnen ist«. Allerdings sei die in der vergangenen Woche gemeldete neue Variante BA.2.86 anscheinend nicht für diesen Anstieg verantwortlich.

PATIENTEN 48 Patienten befinden sich momentan in einem ernsten Zustand in den Krankenhäusern, von denen 14 in kritischem Zustand. 16 müssen beatmet werden. Seit Beginn der Pandemie sind 12.635 Israelis an den Folgen einer Coronainfektion gestorben.

Derzeit gibt es in Israel keinerlei Einschränkungen wegen des Coronavirus. Das Gesundheitsministerium empfiehlt gefährdeten Personen aber, sich vor dem kommenden Winter gegen Covid und Grippe impfen zu lassen und gab an, es bemühe sich derzeit um die Beschaffung der Impfstoffe.