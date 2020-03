Dritte Wahl hat begonnen

View this post on Instagram

זהו בדרך כלל יום חג אבל למען האמת אין בי שום חגיגיות. רק תחושת בושה קשה, מולכם, אזרחי מדינת ישראל. זה פשוט לא מגיע לנו. לא מגיעה לנו עוד מערכת בחירות איומה ומטונפת כמו המערכת שנגמרת היום ולא מגיעה לנו תקופת חוסר היציבות הבלתי נגמרת. מגיעה לנו ממשלה, שתעבוד עבורנו. ולכן, אני מבקש - צאו להצביע. כל הצבעה נכונה. כל קול הוא קולכם. צאו להשמיע אותו. אני מאוד מקווה שנתראה פה שוב רק ב2024, או לפחות שלא אפגוש עוד מערכת בחירות כנשיא המדינה היקרה הזו. عادة ما يكون هذا اليوم يوم عيد، لكني بصراحة لا أشعر بالغبطة هذه المرة، إنما بمشاعر الخجل الشديد أمامكم، مواطني دولة إسرائيل. نحن لا نستحق هذا. لا نستحق معركة انتخابية أخرى بغيضة وكريهة كهذه التي نشهدها اليوم، ولا نستحق أن نعيش في حالة غير منتهية من عدم الاستقرار. من حقنا أن تكون عندنا حكومة، تعمل من أجلنا. لهذا، أطلب منكم- أخرجوا للتوصيت. كل تصويت هو تصويت صحيح. كل صوت هو صوتكم. اخرجوا لإسماعه. كلي أمل أن نلتقي هنا مرة أخرى فقط سنة 2024، أو على الأقل أن لا أشهد انتخابات أخرى وأنا رئيس لهذه الدولة الغالية. This is normally a festive day, but the truth is that I don’t feel like celebrating. I only a sense of deep shame when I face you, my fellow citizens. We just don’t deserve this. We don’t deserve an awful and grubby election campaign like the one that ends today and we don’t deserve this never-ending instability. We deserve a government that works for us. And so I ask you - go and vote. Every vote is the right one. Every vote is your voice. Go out and make it heard. I very much hope that we meet again only in 2024, or at least that I won’t see another election campaign as president of the country that is so dear to us all. (צילום: מארק ניימן, לע»מ)