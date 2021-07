Delta-Variante: Corona-Erkrankung trotz vollständiger Impfung?

Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer könnte möglicherweise einen geringeren Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung mit der Delta-Variante des Coronavirus bieten.

Wie die »Times of Israel« berichtet, sagte der israelische Epidemiologe und Regierungsberater für Gesundheit Ran Balicer am Montag, die steigenden Infektionszahlen in Israel seien ein »vorläufiges Signal« dafür.

FÄLLE Er unterstrich allerdings auch, dass es noch zu früh sei, die tatsächliche Effektivität der Vakzine gegen die Delta-Variante zu beurteilen. Das liege, so Balicer, teilweise an der insgesamt geringen Fallzahl unter vollständig geimpften Israelis sowie an der ungleichmäßigen Verteilung dieser Fälle in der Bevölkerung.

Laut »Times of Israel« tritt derzeit etwa die Hälfte der Infektionen unter Kindern auf. Von den restlichen Fällen sind einige geimpften Erwachsenen zuzurechnen.

Ran Balicer sagte zudem, die Experten seien weiterhin hoffnungsvoll, dass die Effektivität der Vakzine gegen schwere Krankheitsverläufe ebenso hoch bleiben wird wie bei der Alpha-Variante des Coronavirus. ja