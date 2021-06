Der scheidende israelische Staatspräsident Reuven Rivlin hat am Dienstag ein Videogespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel geführt.

Nach Mitteilung seines Büros hat er die deutsche Regierungschefin dabei als eine der wichtigsten Führungspersönlichkeiten dieser Generation gewürdigt: »Sie sind jemand, der die gesamte freie Welt ständig an die Werte erinnert, die wir alle, die Menschheit als Ganzes, teilen.«

sicherheit Rivlin habe in dem Gespräch an Merkels Rede vor der Jerusalemer Knesset 2008 erinnert und ihr gleichzeitig Dank und Anerkennung für ihre Verpflichtung in Bezug auf Israels Sicherheit ausgesprochen, verlautete aus dem Jerusalemer Präsidentenbüro.

Israels Staatspräsident habe zudem das Engagement für die deutsch-israelischen Beziehungen gelobt und seinen Dank für Merkels Einsatz im Kampf gegen Antisemitismus und für die Sicherheit der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland ausgedrückt.

Die Kanzlerin habe mit dem Präsidenten über die jüngsten politischen Veränderungen in Israel gesprochen und ihm für die gemeinsame Arbeit über die Jahre hinweg gedankt, welche die Beziehungen zwischen den Ländern befördert haben. ja