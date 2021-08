Biden empfängt Bennett nächste Woche

US-Präsident Joe Biden will in der kommenden Woche den israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett im Weißen Haus empfangen. Bidens Sprecherin Jen Psaki teilte am Mittwoch mit, Bennetts Besuch in Washington sei für den 26. August geplant.

IRAN Bei den Gesprächen solle es unter anderem um den Nahostkonflikt und den Iran gehen sowie um andere Themen von Bedeutung für die Sicherheit in der Region und der Welt.

Mitte Juni war in Israel eine neue Regierung vereidigt worden. Die Koalition wird von insgesamt acht Parteien vom rechten bis zum linken Spektrum getragen, darunter erstmals eine arabische Partei. Damit ging die Ära des rechtskonservativen Langzeit-Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, der seit 2009 ohne Unterbrechung im Amt gewesen war, zu Ende. dpa