Nach dem palästinensischen Terroranschlag sind die ersten der vier getöteten Israelis benannt worden. Es handelt sich bei den Opfern um den 21-jährigen Harel Masood aus Yad Binyamin, Ofer Fayerman (64) und den 17-jährigen Schüler Elisha Anteman aus der Siedlung Eli im Westjordanland, wo der Angriff stattgefunden hatte.

LEBENSGEFAHR Die IDF gab an, dass zwei Täter in ein Humus-Restaurant neben einer Tankstelle an der Schnellstraße 60 eindrangen und dort drei Menschen erschossen. Draußen töteten sie eine weitere Person. Vier weitere Opfer sind verwundet. Israelische Medien berichten, dass eine Person noch in Lebensgefahr schwebt.

Einer der Täter wurde unmittelbar nach dem Attentat von Passanten erschossen, der zweite konnte zunächst im Auto fliehen, doch Soldaten der IDF töteten ihn auf der Flucht.

BEILEID »Heute wurde neben der Gemeinde Eli ein schockierender und abscheulicher Terroranschlag verübt. Aus tiefstem Herzen spreche ich den Familien der Ermordeten mein Beileid aus, möge Gott sie rächen, und im Namen des gesamten Volkes. Ich sende den Verwundeten meine besten Wünsche für eine baldige Genesung«, schrieb Premierminister Benjamin Netanjahu nach dem Anschlag.

»Wir haben in den letzten Monaten bereits bewiesen, dass wir ausnahmslos mit allen Mördern abrechnen. Diejenigen, die uns angegriffen haben, liegen entweder im Grab oder sind im Gefängnis, und so wird es auch hier sein. Ich möchte alle, die uns schaden wollen, daran erinnern: Alle Optionen sind möglich. Wir werden den Terrorismus weiterhin mit aller Kraft bekämpfen und ihn besiegen.«

»Wir werden die Situation prüfen und sehen, ob wir drastischer handeln müssen.« IDF-sprecher Daniel hagari

Militärsprecher Daniel Hagari sagt, dass beide Terroristen wahrscheinlich mit der Hamas verbunden waren. Nach dem Angriff lobte die Terrororganisation die Tat, übernahm jedoch keine Verantwortung. Ihr Sprecher sagte, dass »die Schüsse in Eli eine Reaktion auf Israels Verbrechen sind, die im Flüchtlingslager Dschenin begangen wurden, und auf die Aggression gegen die Al-Aqsa-Moschee«.

Am Montag hatten die israelischen Streitkräfte eine Anti-Terror-Aktion in der Stadt Dschenin im nördlichen Westjordanland durchgeführt, bei der sechs Palästinenser getötet und sieben israelische Soldaten und Grenzpolizisten verletzt wurden.

TRUPPEN Hagari führte aus, dass Stabschef Halevi die Verstärkung der Truppen im gesamten Sektor angeordnet habe. Mit Blick auf die Aufrufe von Politikern, einen Militäreinsatz anzukündigen, sagte er vor Journalisten: »Wir werden die Situation prüfen und sehen, ob wir drastischer handeln müssen.«

Verteidigungsminister Yoav Gallant besprach sich am Abend mit IDF-Stabschef Herzl Halevi, dem Leiter des Schin Bet-Inlandsgeheimdienstes, Ronen Bar, und anderen hochrangigen Sicherheitsbeamten.

MASSNAHMEN Mehrere Koalitionsmitglieder fordern jetzt eine Militäroperation. Auch Benny Gantz, Parteivorsitzender der Nationalen Einheit und einstiger Verteidigungsminister, gab an, die Opposition werde eine verantwortungsvolle Reaktion unterstützen. »Derzeit sind entschlossene und verantwortungsvolle Maßnahmen unter Führung der Sicherheitskräfte erforderlich.«

»Es gibt keine Worte, um den Schock und den Schmerz zu beschreiben«, hieß es am Dienstagabend in einer Erklärung des Regionalrats von Soreq, wo Masood lebte. Die Siedlung Eli drückte den Hinterbliebenen von Elisha Anteman ihr Beileid aus.