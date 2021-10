8000 Corona-Tote in Israel

Am Montag hat die Zahl der Toten in Israel durch die Corona-Pandemie die Marke von 8000 erreicht. Gleichzeitig aber gibt es in den Krankenhäusern des Landes weniger Schwerkranke, gab das Gesundheitsministerium in Jerusalem an. Israel befindet sich derzeit durch die Delta-Variante in der vierten Welle der Pandemie .

BEATMUNGSGERÄTE Rund zehn Prozent der Einwohner Israels, die das Vakzin gegen das Virus erhalten könnten, sind noch ungeimpft. Sie stellen aber mittlerweile 60 Prozent der Toten und 90 Prozent der 161 Patienten mit einem schweren Verlauf von Covid-19, die derzeit an Beatmungsgeräte angeschlossen sind.

Währenddessen geht die Impfaktion für die sogenannten Booster-Shots weiter. Mittlerweile haben sich knapp vier Millionen der 9,3 Millionen Einwohner Israels die dritte Spritze in den Impfstationen abgeholt. Erhalten kann sie jede Person ab zwölf Jahre, bei dem die zweite Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt.

»Es ist nicht vorbei mit Delta, bis es vorbei ist.« Premierminister Naftali Bennett

Das Ministerium gab am Wochenbeginn ebenfalls bekannt, dass es das System der »grünen Schulen« ausweiten wird. Ursprünglich war geplant, lediglich Kinder und Jugendliche der Klassen eins bis zwölf in grünen Gemeinden, in denen die Infektionsrate niedrig ist, von der Quarantäne nach einem Treffen mit einem Corona-Positiven zu befreien.

Stattdessen müssen tägliche Heimtests durchgeführt werden, die nach einem negativen Ergebnis die Isolierung ersetzen. Jetzt soll diese Regel in sämtlichen Schulen sowie Kindergärten und Krippen von Nord nach Süd gelten.

PILOTVERSUCH Premierminister Naftali Bennett gab als Grund einen erfolgreichen zweiwöchigen Pilotversuch sowie sinkende Infektionszahlen an. Am Dienstag gab es zum ersten Mal seit drei Monaten mit 734 positiven Tests weniger als 1000 Neuinfizierte. Die Positivrate der durchgeführten Tests lag bei 1,42 Prozent. Bennett verkündete bei der Kabinettssitzung am Montag »mit Vorsicht, dass die vierte Welle endet«. Gleichsam warnte er: »Es ist nicht vorbei mit Delta, bis es vorbei ist.«

Israel hat vor, trotz der sinkenden Coronazahlen die Maskenpflicht in Innenräumen den Winter hindurch beizubehalten.