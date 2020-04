Aufruf zum digitalen Gedenken

20 Jahre nach dem Brandanschlag auf die Erfurter Synagoge ruft die Jüdische Landesgemeinde Thüringen gemeinsam mit den Opferberatungen Mobit und ezra zu einem Online-Gedenken auf.

Dazu sollen am Montag ab 18 Uhr unter der Überschrift »Gegen jeden Antisemitismus – Online-Gedenken« Video-Statements bei Facebook veröffentlicht werden, kündigten die Initiatoren am Freitag in Erfurt an. Ein zunächst geplanter Mahngang durch die Erfurter Innenstadt musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Gastrabbiner Am 20. April 2000 hatten drei Neonazis einen Molotowcocktail gegen die Rückseite der Synagoge geworfen. Damals befand sich im obersten Stockwerk des Gebäudes die Wohnung des Vorsitzenden der Gemeinde, Wolfgang Nossen. In der Gästewohnung war zudem ein Gastrabbiner untergebracht.

Anwohner hatten den Brand bemerkt, sodass er schnell gelöscht werden konnte und niemand zu Schaden kam. Allerdings hatte aber einer der Molotowcocktails die Scheibe des Wohnzimmers nur um einen halben Meter verfehlt.

Täter Der ermittelnden Polizei standen zur Identifizierung der Täter ein Bekennerschreiben und Aufzeichnungen der Überwachungskamera an der Synagoge zur Verfügung. Schnell galten Neonazis, die in der Nähe der Synagoge Hitlers Geburtstag feierten, als tatverdächtig.

»Zu Hitlers Geburtstag sollte unsere Synagoge brennen«, sagte Reinhard Schramm, der heutige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde. Auch wenn es bei Sachschäden geblieben sei, »war der Schrecken groß. Es erschien uns unglaublich«.

Als eine der Konsequenzen aus dem Brandanschlag wurde ein Jahr später Mobit gegründet, die »Mobile Beratung in Thüringen – Für Demokratie gegen Rechtsextremismus«. Bis heute unterstützt das Beratungsteam landesweit verschiedene Akteure und Betroffene mit dem Ziel, eine demokratische, emanzipatorische Kultur vor Ort zu stärken, sagte Projektleiterin Romy Arnold. epd/ja