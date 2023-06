Anmeldung für Gemeindetag ab sofort möglich

Interessierte können sich jetzt für den Gemeindetag anmelden. Dieser steht in diesem Jahr unter dem Motto »Zusammen Leben« und findet vom 14. bis zum 17. Dezember im Hotel InterContinental in Berlin statt.

Organisiert wird der Gemeindetag vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Teilnahmeberechtigt sind alle, die Mitglied in einer dem Zentralrat angeschlossenen Gemeinde sind und ihren dauerhaften Wohnsitz in Deutschland haben, sowie deren unmittelbare Familienangehörige. Für Schüler, Studierende und weitere Gruppen gibt es einen ermäßigten Teilnahmebeitrag.

Für die vier Tage in Berlin sind »prominente Politiker und hochkarätige Referenten« sowie zahlreiche »Sessions, Key-Notes, Lesungen und Podiumsdiskussionen« angekündigt. Man wolle gemeinsam Gottesdienste sowie ein »Fest der gemeinsamen Jüdischkeit feiern«.

Im Zentrum des Events steht der Austausch der Gemeindemitglieder. Fragen, auf die man dabei Antworten finden will, lauten etwa: Wie wollen wir als jüdische Gemeinschaft gesellschaftlichem Wandel begegnen? Wie können wir jüdische Perspektiven auf die Fragen unserer Zeit entwickeln?

Gemeinschaft Der Gemeindetag ist ein zentrales Großevent der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland. Als er das letzte Mal 2019 ebenfalls in Berlin ausgetragen wurde, nahmen über 1000 Gemeindemitglieder teil. Damals lautete das Motto »In Deutschland zu Hause«.

Wie bei den vergangenen Gemeindetagen wird erwartet, dass die Plätze schnell vergeben sind. Die Veranstalter appellieren daher an alle Interessierten: »Schnelligkeit zahlt sich aus! Sichern Sie sich Ihren Platz rechtzeitig und erleben Sie ein unvergessliches Event!« ja

