Polizei ermittelt wegen NS-Symbolen

Am Bahnhof von Möser im Landkreis Jerichower Land hat die Polizei Schmierereien mit nationalsozialistischen Symbolen entdeckt. Unbekannte hätten dort unter anderem zwei Hakenkreuze und eine Doppelsigrune, das Symbol der SS, an einem Wartehäuschen angebracht, teilte die Polizei am Freitag in Burg mit.

Es sei ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet worden, hieß es. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen.

Im südlich von Möser gelegenen Gommern beobachtete eine Zeugin Polizeiangaben zufolge einen Mann an einer Bushaltestelle, der mehrfach den Hitlergruß gezeigt und verherrlichende Äußerungen über den Nationalsozialismus getätigt haben soll. Gegen den 69-jährigen Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der polizeiliche Staatschutz übernahm auch in diesem Fall die Ermittlungen.

Bereits am Donnerstag teilte die Polizei mit, dass im benachbarten Möckern Unbekannte an mehreren Bäumen Nazi-Symbole anbrachten. Den Angaben zufolge handelt es sich um insgesamt 13 Hakenkreuze, fünfmal die Zahl »88«, die für den Hitlergruß steht, und siebenmal die Buchstaben »SS«. Auch hier ermittelt der Staatsschutz. epd