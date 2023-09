Gräber auf jüdischem Friedhof beschädigt

Auf dem jüdischen Friedhof in Köthen sind mehrere Grabstätten beschädigt worden. An mehr als 40 Gräbern seien durch bisher unbekannte Täter insbesondere Grabsteine umgestoßen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Dessau-Roßlau mit.

Die Taten haben sich den Angaben zufolge zwischen Freitagabend und Dienstagmittag ereignet. Das jüdische Gräberfeld ist Teil des städtischen Friedhofs. Der Sachschaden an den teils sehr alten Grabstätten wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen wegen Störung der Totenruhe durch gemeinschädliche Sachbeschädigung habe der Staatsschutz des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld und der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau übergenommen. epd