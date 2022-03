Bundespräsident Steinmeier trifft bei Chabad geflohene Kinder aus Ukraine

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trifft sich am Montag mit den aus der jüdischen Gemeinde in Odessa nach Berlin geflohenen Kindern. Steinmeier wird dabei vom Vorsitzenden des Bildungszentrums Chabad, Rabbiner Yehuda Teichtal, begrüßt, wie das Bundespräsidialamt am Freitag in Berlin mitteilte.

Die rund 120 Waisenkinder sind am Freitag in Berlin angekommen. Sie waren von ihrem jüdischen Waisenhaus in Odessa rund drei Tage unterwegs. Die Kinder werden vorerst in einem Hotel untergebracht. Das orthodoxe Zentrum Chabad Lubawitsch Berlin hatte die Aktion organisiert. kna