Schalömchen Köln! Heute wird in der Domstadt eine Bahn der KVB eingeweiht, die jüdisches Leben in Köln zeigt und ein Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus setzt. #jüdischesleben #jüdischeslebenindeutschland #judentum #juden #gegenantisemitismus #gegenrassismus #2021JLID #otd #onthisday #heute #KVB #köln #kölle