Mehr als 10.000 Gäste bei Jüdischer Woche

Mehr als 10.000 Menschen haben die 15. Jüdische Woche in Leipzig besucht. Einmal mehr seien viele künstlerische Facetten gezeigt worden, teilte das Kulturamt Leipzig am Montag mit. Gäste hätten die jüdische Kultur in Leipzig deutlich spüren können. Eingeladen wurde vom 25. Juni bis 2. Juli zu rund 100 Veranstaltungen.

Am Programm wirkten den Angaben zufolge rund 60 Institutionen und Vereine mit. Die Festivalwoche mit Konzerten, Lesungen, Ausstellungen und Theateraufführungen wird alle zwei Jahre ausgerichtet. Veranstalter sind das Kultur- und Begegnungszentrum Ariowitsch-Haus und das Leipziger Kulturamt.

Nach Angaben des Kulturamtes beheimatet Leipzig nach Berlin die größte jüdische Gemeinde Ostdeutschlands. Die 16. Jüdische Woche ist vom 1. bis 8. Juni 2025 in Leipzig geplant. epd