Präsidium einstimmig gewählt

Die Generalversammlung von Makkabi Deutschland hat am Sonntag in Frankfurt am Main die Vereinsspitze neu gewählt beziehungsweise im Amt bestätigt. Danach bleibt Alon Meyer Präsident von Makkabi Deutschland. Mit ihm sind weiterhin Alfred Goldenberg (Vizepräsident für Sport) und Jonathan Ben-Shlomo (Vizepräsident für Finanzen) im geschäftsführenden Präsidium, dem jetzt auch Anatoli Djanatliev als Vizepräsident für Verwaltung angehört.

Präsident Alon Meyer freut sich über das Wahlergebnis: »Dass mein Team diese Bestätigung erfahren hat, ist für mich ein Zeichen der Würdigung unserer Entwicklung in den letzten vier Jahren. Die einstimmige Wahl des Präsidiums verdeutlicht, dass der eingeschlagene Weg der letzten vier Jahre von den Ortsvereinen gänzlich unterstützt wird«, sagte er laut Vereinsmitteilung.

mitglieder Weitere Präsidiumsmitglieder sind: Keren Vogler (Jugend), Mike Samuel Delberg (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Wolfgang Krymalowski (Sponsoring und Allgemeines) sowie Dmytro Bondarenko (Ortsvereine).

Beim Blick auf das zurückliegende Sportjahr wurden als neue Projekte die Makkabi Deutschland Sailing Week in Kroatien und das Makkabi Deutschland Girls Camp in München erwähnt. Höhepunkt im Sportkalender waren die Makkabi Deutschland Games in Düsseldorf mit über 670 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Litauen und Polen.

Im August wurde das 100-jährige Jubiläum der Makkabi-Bewegung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund mit einem Festakt begangen. Als nächstes Großereignis kündigte Alfred Goldenberg die internationalen Winter Games an, die im Januar 2023 in Ruhpolding stattfinden sollen.

Makkabi Deutschland ist der jüdische Dachverband der bundesweit 38 Makkabi-Ortsvereine mit über 5500 Mitgliedern. ja