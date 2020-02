Neuköllner Nächte sind lang

Der Countdown läuft: Am 7. März findet im Berliner Estrel Hotel in der Sonnenallee im Bezirk Neukölln die diesjährige Jewrovision statt.

Be yourself Für 1300 Jugendliche aus 15 deutschen Städten heißt es bei der Show am Abend dann wieder »The stage is yours!«. Der Wettbewerb steht unter dem Motto »Be yourself« und verspricht, ein buntes Potpourri an künstlerischen Darbietungen zu werden.

So wollen die Jugendgruppen, die etwa aus Hamburg, Dortmund oder Oldenburg anreisen, dem Publikum selbst geschriebene Lieder und Texte präsentieren und mit eigens für den Auftritt entworfenen Kostümen Tanzeinlagen darbieten. Die mitreisenden Fans werden von den Rängen aus für ein Feuerwerk der Emotionen sorgen.

DAN Der junge aufstrebende jüdische Deutschrapper aus Gelsenkirchen, DAN, wird den Abend moderieren. Welche Gruppe mit den meisten Punkten nach Hause fahren darf, wird auch in diesem Jahr wieder eine prominent besetzte Jury entscheiden. Mit dabei sind unter anderem die Popsängerin Jeanette Biedermann sowie die Schauspielerin Rebecca Siemoneit-Barum.

Als besonderes Highlight wird in diesem Jahr das Pop-Duo Static & Ben El Tavori auftreten. Das Künstlerduo landet in Israel seit Jahren auf dem begehrten ersten Platz in den Charts, und auch in den USA haben die beiden Musiker bereits einigen Erfolg.

Zentralratspräsident Josef Schuster freut sich schon auf das Jewrovisionswochenende.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, freut sich schon auf das Jewrovision-Wochenende. Er will es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen, persönlich bei dem Event dabei zu sein. »Mit der Jewrovision geben wir unseren Jugendlichen Rüstzeug für ihren weiteren Lebensweg mit«, sagt Schuster. »Eine gefestigte jüdische Identität und die Gewissheit, nicht alleine, sondern ein Teil einer vitalen jüdischen Gemeinschaft zu sein, ist eine wichtige Erkenntnis für die Jugendlichen«, betont der Zentralratspräsident.

Der Wettbewerb ist der größte europäische Tanz- und Gesangscontest für jüdische Jugendliche und orientiert sich an dem Vorbild des populären Eurovision Song Contest (ESC). Das Event ist in eine dreitägige Jugendbegegnung am jeweiligen Austragungsort eingebettet. Diese soll den Jugendlichen eine einzigartige Möglichkeit bieten, Judentum außerhalb ihrer Gemeinde und mit einer großen Zahl an Gleichaltrigen zu erleben.

Bühnenprogramm Schon jetzt ist die Jewrovision für Hunderte Teenager ein prägendes Ereignis in ihrem bisherigen Leben. Denn im Vorfeld des Auftritts proben die Jugendgruppen in ihren jeweiligen Gemeinden bereits über Monate hinweg gemeinsam ihr Bühnenprogramm ein. So haben die jungen Menschen die Chance, ihr Judentum, ihren Glauben und ihre Community positiv und mit Freude zu erleben.

Veranstaltet wird die Jewrovision seit 2013 vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Unterstützung kommt von der Genesis Philanthropy Group, einer international tätigen Stiftung, die sich auf die Entwicklung und Stärkung der jüdischen Identität von in erster Linie, aber nicht ausschließlich, russischsprachigen Juden weltweit spezialisiert hat.

Identität »Die erneute Bedrohung jüdischen Lebens – nicht nur in Deutschland, sondern an vielen Orten – motiviert uns, wachsam zu sein, groß und stolz unsere Identität zu feiern und unsere jüdische Zukunft weiter aufzubauen«, sagt Ilia Salita, Präsident und CEO der Organisation.

Ins Leben gerufen wurde die Idee der Jewrovision bereits im Jahr 2002 auf einer jüdischen Jugendfahrt im hessischen Bad Sobernheim. Die Abendshow findet jeweils an dem Ort statt, aus dem die Vorjahressieger kommen. Das letzte Mal fand eine Jewrovision 2012 in Berlin statt.