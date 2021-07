Multimediale App zu Stolpersteinen

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) will im Herbst eine multimediale App zu den rund 14.000 Stolpersteinen in Nordrhein-Westfalen veröffentlichen. »Wir dürfen die Menschen, an deren furchtbares Schicksal mit den Stolpersteinen erinnert wird, niemals vergessen«, sagte WDR-Intendant Tom Buhrow am Mittwoch in Köln.

Es sei zum ersten Mal möglich, Informationen zu jedem verlegten Stolperstein abzurufen und sich so auf neue Weise mit den Opfern des Nationalsozialismus zu beschäftigen. Über die App sollen die Nutzerinnen und Nutzer Informationen zu einer der Gedenktafeln abrufen können, vor der sie stehen.

internetseite Außerdem ließen sich auch gezielt Stolpersteine über die Eingabe von Namen oder Adressen finden. Auf einer zusätzlichen Internetseite soll die Möglichkeit bestehen, sich über eine Datenbank zur Geschichte der NS-Opfer zu informieren.

Die Stolpersteine sind ein Projekt des Kölner Künstlers Gunter Demnig. Mit den im Bürgersteig eingelassenen Gedenktafeln in der Größe von Pflastersteinen soll an das Schicksal der Menschen erinnert werden, die im Nationalsozialismus ermordet, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Die mit dem Namen und den Lebensdaten des Opfers beschrifteten Stolpersteine werden vor dessen letzten Wohnort verlegt. epd