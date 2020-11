Kabinett macht Weg für Synagogenneubau in Magdeburg frei

Sachsen-Anhalts Landesregierung hat dem Vergabekonzept für den Synagogenneubau in Magdeburg zugestimmt. Das Land wird 2,8 Millionen Euro zum Neubau beitragen, wie die Staatskanzlei nach der Kabinettssitzung am Dienstag in Magdeburg mitteilte.

Die Landeshauptstadt Magdeburg hatte für den Synagogenneubau bereits ein Grundstück in innerstädtischer Lage zur Verfügung gestellt.

»Wir sind dankbar, dass es in einer gemeinsamen Anstrengung des Kabinetts gelungen ist, die letzten Hürden für den Neubau aus dem Weg zu räumen«, erklärten der für Kirchenangelegenheiten zuständige Bildungsminister Marco Tullner und Finanzminister Michael Richter (beide CDU) im Anschluss an die Sitzung. epd