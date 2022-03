Jüdisches Leben in Geschichten fassen

Unter dem Motto »L’Chaim: Schreib zum jüdischen Leben in Deutschland!« ist am Donnerstag in Berlin ein bundesweiter Schreibwettbewerb gestartet worden. Initiatoren sind Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne), der Beauftragte für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, Felix Klein, der Zentralrat der Juden in Deutschland und die Initiative kulturelle Integration.

Insgesamt stehen 12.500 Euro an Preisgeldern zur Verfügung, wie die Initiatoren auf einer Online-Veranstaltung am Donnerstag mitteilten. Bis zum 7. Juni können Beiträge eingereicht werden. Eine Jury wählt unter den eingereichten Texten zehn Beiträge aus, die am 6. Oktober in Berlin prämiert werden sollen.

Im dritten Jahr des Anschlags auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019 laden die Initiatoren dazu ein, sich mit einem Wortbeitrag zur »Vielfalt jüdischen Lebens in unserer Mitte« zu beteiligen. Erwünscht sind Beiträge mit maximal 7000 Zeichen und unterschiedlicher Genres, zum Beispiel Romanfragmente, Essays, Tagebucheinträge oder auch Songtexte. Eingeladen sind laut Initiatoren sowohl Juden als auch Nichtjuden, Profis und Laien. Die Jury bekommt den Angaben zufolge nicht die Namen der Schreiberinnen und Schreiber zu sehen.

PREISGELD Der Gewinner erhält 5000 Euro. Der zweite Preis ist mit 3000 Euro dotiert, der dritte mit 1000 Euro. Die Träger des vierten bis zehnten Preises erhalten jeweils 500 Euro. Zu dem Wettbewerb gibt es die Internetseite www.schreibwettbewerb-lchaim.de sowie den Hashtag #jüdischerAlltag.

Zuvor hatte es bereits den Fotowettbewerb »Zusammenhalt in Vielfalt - Jüdischer Alltag in Deutschland« (2020) und den Thementag »Medienbild im Wandel: Jüdinnen und Juden in Deutschland« (2021) gegeben. Ausgelobt haben den Schreibwettbewerb Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne), der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, Felix Klein, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, und Olaf Zimmermann, Sprecher der Initiative kulturelle Integration.

Der Schreibwettbewerb solle Türen öffnen und andere Perspektiven auf jüdisches Leben ermöglichen, sagte Klein: »Viele Menschen möchten mehr wissen, über jüdisches Lebens heute, kennen aber keine Jüdinnen und Juden persönlich. Gleichzeitig gibt es viele Klischees.« Es gehe um eine »jüdische Sichtbarmachung«.

FACETTEN Le Chaim sei ein jüdischer Trinkspruch und bedeute übersetzt »Zum Leben!«, sagte Zentralratspräsident Schuster. Der Schreibwettbewerb solle helfen, die Jüdinnen und Juden aus der Opferrolle herauszubringen und zu zeigen, welches aktive jüdische Leben es heute hierzulande gibt: »Geschichten, Schriftauslegung und Witze gehören zum Judentum wie Kippa und koscheres Essen. Der Schreibwettbewerb bietet eine wunderbare Gelegenheit, die zahlreichen Facetten des jüdischen Lebens in Deutschland abzubilden.«

Neben der Geschichte böten das moderne jüdische Leben sowie die aktuelle Situation eine Fülle an Themen, heiterer und ernster Natur. »Das lebendige und vielfältige jüdische Leben literarisch auszuloten, es sichtbarer und erlebbarer zu machen – dazu kann dieser Schreibwettbewerb einen wichtigen Beitrag leisten«, erklärte die Kulturstaatsministerin. »Geschichte und Geschichten können Einblicke geben, berühren, zum Nachdenken anregen, inspirieren und viel bewegen«, so Roth.

Der Jury gehören zusätzlich zu den Initiatoren an: Christian Berkel (Schauspieler und Autor), Lena Falkenhagen (Autorin und Vorsitzende des Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller), Jo Frank (Geschäftsführer des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks und Autor), Lena Gorelik (Autorin) und Mirjam Wenzel (Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt). kna/epd/ja

