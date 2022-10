Jüdische Gemeinde Frankfurt ehrt Volker Bouffier

Der langjährige hessische Ministerpräsident Volker Bouffier erhält das Ehrensiegel der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main.

Der 70-jährige CDU-Politiker habe sich in seiner knapp zwölfjährigen Amtszeit in außerordentlichem Maße für die Jüdische Gemeinde Frankfurt, aber auch für die Jüdische Gemeinschaft in ganz Hessen engagiert, teilte der Gemeindevorstand am Mittwoch zur Begründung mit. Die Preisverleihung findet am 2. November statt.

Das Ehrensiegel wird in unregelmäßigen Abständen an Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Stadtgeschehen sowie jüdischen Institutionen verliehen, die sich in besonderer Weise für das jüdische Leben in Frankfurt und Hessen eingesetzt haben.

Bisherige Preisträger waren unter anderen die ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Walter Wallmann (1985) und Holger Börner (1986), Ignatz Bubis (1987), Trude Simonsohn (1996) und Arno Lustiger (1996). Bouffier war Ende Mai als Regierungschef in Hessen aus dem Amt geschieden. epd