Gedenkstunde im Bundestag mit Marina Weisband und Charlotte Knobloch

Bei der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus 2021 sprechen die Publizistin Marina Weisband, die als Kind und »Kontigentflüchtling« aus der Ukraine nach Deutschland kam, sowie Charlotte Knobloch, Holocaust-Überlebende und Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern.

TORA Der Bundestag gedenkt seit 25 Jahren alljährlich am 27. Januar aller Opfer des Nationalsozialismus. Die Gedenkstunde steht diesmal zugleich im Zeichen des Jubiläumsjahrs »321 - 2021: 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland«. Ein kurzer Film über die in Israel restaurierte Sulzbacher Torarolle von 1793 ergänzt die Gedenkstunde.

Die Torarolle wird am Ende der Gedenkstunde in einer feierlichen Zeremonie unter Beteiligung der Repräsentanten der Verfassungsorgane und der Gedenkrednerinnen im Andachtsraum des Bundestages fertiggestellt werden - als Symbol staatlicher Selbstverpflichtung, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen und dauerhaft zu ermöglichen. kna/ja