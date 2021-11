Dresden erinnert an Synagogenweihe

Dresden feiert am Dienstag das 20-jährige Bestehen der Neuen Synagoge. Geplant ist ein Festakt im 2001 geweihten jüdischen Gotteshaus, wie die Stadtverwaltung Dresden am Montag mitteilte. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) erklärte im Vorfeld: »Dass die jüdischen Gemeinden bei uns wieder heimisch geworden sind und ein aktives Gemeindeleben entfalten, ist ein großes Glück.«

Der Freistaat fühle sich allen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern eng verbunden und stehe an ihrer Seite. Klar sei aber auch: »Es geht uns alle an, wenn es wieder antisemitische Anfeindungen, Pöbeleien und Gewalttaten gibt in diesem Land«, betonte der Landeschef.

festakt Wegen der Corona-Pandemie findet der Festakt nur im kleinen Kreis statt. Die Veranstaltung werde live im Internet übertragen. Zuvor ist ein öffentliches Gedenken für die Opfer der Reichspogromnacht vor 83 Jahren geplant. Die Feier mit Kranzniederlegung findet an der Gedenkstele statt, die sich am Standort der früheren Dresdner Synagoge befindet – nur unweit der neuen.

»Eine neue Synagoge in Sachsen, in den östlichen Bundesländern fast 60 Jahre nach der Schoa – für dieses Wunder waren und sind wir heute noch dankbar«, erklärte der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Dresden, Michael Hurshell. Der Anschlag auf die Synagoge in Halle, die Feindseligkeiten gegenüber Jüdinnen und Juden und wachsender Antisemitismus zeigten aber auch, »dass jüdisches Leben in Deutschland verletzlich ist und bleibt«.

Es brauche »die Solidarität der Dresdner und der Sachsen, heute mehr denn je, damit es in diesem Land auch in Zukunft jüdisches Leben gibt«, erklärte Hurshell. Dresdens Oberbürgermeister, Dirk Hilbert (FDP), bezeichnete die Neue Synagoge »als Symbol dafür, wie ein neues Miteinander wachsen kann«. Gleichzeitig halte sie die Erinnerung an das lebendig, was am 9. November 1938 und in der Zeit des Nationalsozialismus verloren gegangen sei - die frühere Synagoge und ein wichtiger Teil der Stadtgesellschaft.

bauzeit Die Neue Synagoge Dresden ist der erste Synagogenneubau in Ostdeutschland. Errichtet wurde der markante Bau nach Plänen des Architektenbüros Wandel, Hoefer, Lorch aus Saarbrücken in dreijähriger Bauzeit für rund elf Millionen Euro. Geweiht wurde das Gebäude im Stadtzentrum am 9. November 2001.

Die Jüdische Gemeinde in Dresden hat laut Stadtverwaltung derzeit rund 760 Mitglieder. Die überwiegende Zahl ist nach der friedlichen Revolution 1989 aus der ehemaligen Sowjetunion zugewandert.

Mit der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 gingen die Nationalsozialisten zur offenen Gewalt gegen Jüdinnen und Juden über. Im ganzen Land brannten Synagogen und jüdische Geschäfte, Wohnungen wurden verwüstet und jüdische Bürger misshandelt. Auch die frühere Synagoge in Dresden wurde von Nazis geplündert und niedergebrannt.

In Leipzig wird am Dienstag ebenfalls an die Ereignisse vom November 1938 mit einer Kranzniederlegung erinnert. Am Abend ist ein Gedenkgottesdienst in der Thomaskirche geplant. Zudem finden in zahlreichen weiteren sächsischen Städten Gedenkveranstaltungen statt. epd