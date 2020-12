Chanukka-Lichter in der CDU-Parteizentrale

Der Generalsekretär der CDU, Paul Ziemiak, hat am Dienstag Lichter an der Chanukkia in der Berliner Parteizentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus, gezündet.

»Ich bin glücklich und auch stolz darauf, dass in diesem Jahr die Lichter des Chanukka-Leuchters in unserer Parteizentrale erleuchten«, sagte Ziemiak. Der Schutz und die Förderung jüdischen Lebens sei für die CDU kein Lippenbekenntnis.

SICHTBARKEIT »Daher ist es uns ein Herzensanliegen – auch außerhalb unserer alljährlichen jüdischen Aktionswoche – ein Zeichen zu setzen, dass jüdisches Leben nicht nur zu Deutschland gehört, sondern ein lebendiger und sichtbarer Teil unserer Gesellschaft ist«, sagte der CDU-Generalsekretär weiter.

Eigenen Angaben zufolge ist die CDU die einzige Partei, die einen Chanukka-Leuchter in ihrer Bundesgeschäftsstelle aufgestellt hat. ja