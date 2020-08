Beruf und Berufung

View this post on Instagram

#FaithWorks Schon in einer Woche freuen wir uns, unsere Gäste begrüßen zu dürfen! Unsere vier Gäste erzählen in einer online und live Gesprächsrunde mit Moderation, auf welche Herausforderungen sie in ihrem Beruf treffen. Sei es gesellschaftliche Herausforderungen oder auch innerhalb einer jüdischen oder muslimischen Gemeinde - eine Geistliche und ein Geistlicher können einiges bewältigen. Unser Hinweis: das Gespräch ist keinesfalls auf die fünf Menschen auf eurem Bildschirm begrenzt! Falls euch während des Streams Fragen einfallen, stellt sie unbedingt in den Kommentaren zum Livestream – gerne leiten wir die Fragen an die Gäste weiter. Ihr habt jetzt schon Fragen? Schreibt uns an die folgenden Email-Adresse: zuschauerfragen@zentralratderjuden.de Wir freuen uns auf euch! #SchalomAleikum #SeeTheOtherSide #StayTuned