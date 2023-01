Anmeldungen von Schulen ab sofort möglich

Schulen aus ganz Deutschland können sich ab sofort zum Anne Frank Tag 2023 anmelden. Die Aktion gegen Antisemitismus und Rassismus steht in diesem Jahr unter dem Motto »Ideale«, wie das Berliner Anne Frank Zentrum am Donnerstag ankündigte. Damit erinnern Schulen um den 12. Juni - dem Geburtstag von Anne Frank - an ihre Biografie und an die Verbrechen der Nationalsozialisten.

Zeitzeugen 2022 erreichte der Aktionstag nach Angaben der Einrichtung mehr als 600 Schulen und rund 100.000 Schülerinnen und Schüler. Teilnehmende Schulen erhalten eine Plakatausstellung zum Thema sowie Lehrmaterialien und ein Zeitzeugen-Video. Die Bewerbung für die neue Aktion ist bis zum 28. Februar möglich, die Teilnahme ist unentgeltlich.

Anne Frank starb im Februar oder März 1945 mit 15 Jahren im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Vorher hatte sie sich mit ihrer Familie mehr als zwei Jahre lang in einem Haus in Amsterdam versteckt, das heute ein Anne-Frank-Museum ist. Dort führte sie ein Tagebuch, das in mehr als 70 Sprachen übersetzt wurde. kna