Yad-Vashem-Direktor trifft Papst

Der Direktor der Jerusalemer Holocaustgedenkstätte Yad Vashem, Dani Dayan (66), ist am Donnerstag von Papst Franziskus in Audienz empfangen worden. Das bestätigte der Vatikan.

Themen des Gesprächs sollen laut der Zeitung »Jerusalem Post« eine intensivere Zusammenarbeit zwischen Vatikan und Gedenkstätte in den Bereichen Holocaust-Gedenken sowie Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus weltweit gewesen sein.

Papst Franziskus hatte Yad Vashem im Jahr 2014 besucht. Mit Dayan, der wie Franziskus aus der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires stammt, war es das erste Zusammentreffen. Der frühere israelische Generalkonsul in New York und ehemalige Chairman der Siedler-Dachorganisation Yesha Council ist seit vergangenem Jahr Direktor der Gedenkstätte.

Yad Vashem erinnert an die von den Nationalsozialisten ermordeten Juden. Die Gedenkstätte wurde nach einem Beschluss des israelischen Parlaments von 1953 eingerichtet. Juden und Nichtjuden gedenken in der am Westrand Jerusalems gelegenen Anlage der rund sechs Millionen Toten der Schoa. Jährlich kommen in normalen Jahren rund eine Million Besucher. kna/ja