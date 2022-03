»Sicherer Hafen in Deutschland«

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) will sich besonders für hochbetagte Holocaust-Überlebende aus der Ukraine einsetzen. Sie bräuchten einen »sicheren Hafen in Deutschland«, sagte Spiegel am Freitag bei der Haushaltsdebatte im Bundestag. Das sei »unsere humanitäre Verpflichtung«.

waisenhäuser Weiter übernehme ihr Ministerium die Koordinierung für evakuierte Waisenhäuser in der Ukraine, so Spiegel weiter. Den Kindern müsse so viel Geborgenheit und Stabilität wie möglich zugesichert werden. Vertraute Gruppen müssten zusammenbleiben.

Zugleich sicherte sie einen entschlossenen Kampf gegen Menschenhändler zu. Menschenrechtler warnen seit Wochen davor, dass ankommenden Frauen und Kinder aus der Ukraine auch von Menschenhändlern aufgegriffen werden. kna