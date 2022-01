Margot Friedländer spricht vor EU-Parlament

Die 100-jährige Schoa-Überlebende Margot Friedländer spricht zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar vor dem Europäischen Parlament. Bei der Veranstaltung erinnern die Abgeordneten auch mit einer Schweigeminute an die Opfer des Nationalsozialismus, wie das Parlament am Dienstag in Brüssel mitteilte.

SONDERSITZUNG Eröffnet wird die Sondersitzung von EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. Der Internationale Holocaust-Gedenktag wird jeweils am Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz begangen, der sich am Donnerstag zum 77. Mal jährt.

Friedländer stammt aus einer jüdischen Familie und wurde am 5. November 1921 in Berlin geboren. Ihre Mutter und ihr Bruder wurden 1943 nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Margot Friedländer überlebte das Lager Theresienstadt, wanderte nach dem Krieg in die USA aus und zog 2010 zurück in ihre Heimatstadt.

Als Zeitzeugin erzählt sie vor allem in Schulen ihre Erfahrungen. In einem Interview sagte sie, sie spreche »im Namen derer, die nicht sprechen können«, und nicht nur für die sechs Millionen Juden, sondern »im Namen aller, die ermordet wurden und die gelitten haben«. kna