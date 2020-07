Kritik an Anti-Corona-Video mit Farid Bang

Die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, kritisiert ein Anti-Corona-Video der Stadt Düsseldorf mit dem umstrittenen Rapper Farid Bang.

Der Musiker propagiere Antisemitismus und provoziere mit gewaltverherrlichenden und frauenfeindlichen Texten, sagte Leutheusser-Schnarrenberger der »Rheinischen Post« (Donnerstag).

demokratie Die Wahl des 34-Jährigen für ein öffentliches Projekt sei schwer zu ertragen. »Für das, was Farid Bang vertritt, ist kein Platz im öffentlichen und demokratischen Leben in Nordrhein-Westfalen«, erklärte die Landesbeauftragte. Sie sprach von einem fatalen Zeichen an das jüdische Leben in Deutschland.

Die Landeshauptstadt hatte am Mittwoch ein Video auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht, in dem der Düsseldorfer Rapper dazu aufruft, sich an die Abstandsregeln zu halten.

»Wir haben hier viele alte Leute, die sind die Risikogruppe«, sagt er. Die Stadt hatte bereits ähnliche Beiträge mit weiteren Prominenten wie Tischtennis-Profi Timo Boll und Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) ins Netz gestellt.

»echo«-verleihung Farid Bang hatte unter anderem im Rahmen der »Echo«-Verleihung 2018 für Aufsehen gesorgt. Dass er und der Rapper Kollegah eine Auszeichnung erhielten, führte zu Widerspruch und schließlich der Abschaffung des Musikpreises. In ihrem Lied »0815« texten die beiden: »Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen«. Kritiker sehen darin einen Vergleich zwischen einem trainierten Körper und ausgehungerten Holocaust-Opfern.

Laut »Rheinischer Post« hat Leutheusser-Schnarrenberger eine Studie zum Antisemitismus in der deutschen Gangster-Rap-Szene in Auftrag gegeben. »Diese Studie wird einen Überblick geben, welche Auswirkungen die Musik auf antisemitische Einstellungen von Jugendlichen hat«, sagte sie. kna