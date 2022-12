Josef Schuster: »Das Ausmaß dieses Netzwerkes ist erschütternd«

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sieht angesichts der Terrorvorwürfe gegen sogenannte Reichsbürger eine reale Gefahr von rechts. »Die heutige Razzia zeigt, dass die ›Reichsbürger‹ kein harmloser Zusammenschluss von Wirrköpfen sind, sondern auch rechtsextreme Terrorgruppen beinhalten«, erklärte Schuster am Mittwoch in Berlin. »Das Ausmaß dieses Netzwerkes ist erschütternd. Die Gedanken dieser Leute mögen wirr sein, die Gefahr von rechts ist aber real.« Sein Dank gelte den Polizeibeamten.

Auch das Internationale Auschwitz Komitee dringt auf ein hartes Vorgehen gegen sogenannte Reichsbürger. Die Behörden und die Polizei seien aufgefordert, »alle ›Reichsbürgerinnen‹ und ›Reichsbürger‹ konsequent zu entwaffnen, bevor es in unserem Land zu einer Katastrophe kommt«, erklärte Exekutiv-Vizepräsident Christoph Heubner am Mittwoch in Berlin.

Am Mittwochmorgen hatten Ermittler eine terroristische Vereinigung mit Verbindungen zur »Reichsbürger«-Szene zerschlagen, die seit mindestens einem Jahr einen politischen Umsturz in Deutschland geplant haben soll.

afd Heubner sagte, die Bewaffnung der Gruppe sei »mehr als besorgniserregend, ebenso wie ihre augenscheinlichen Verbindungen in Bereiche des Militärs und der Polizei«. Deutlich werde auch ein Zusammenspiel mit »parlamentarischen Steigbügelhaltern aus der AfD«.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) sagte der Düsseldorfer »Rheinischen Post«, der Einsatz vom Morgen zeige, »dass unser demokratischer Rechtsstaat aufmerksam und handlungsfähig ist«. Jetzt gelte es, die weiteren Ermittlungen abzuwarten.

terror-netzwerk Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) twitterte: »Demokratie ist wehrhaft.« Der Generalbundesanwalt ermittele gegen ein mutmaßliches Terror-Netzwerk aus dem »Reichsbürger«-Milieu: »Es besteht der Verdacht, dass ein bewaffneter Überfall auf Verfassungsorgane geplant war.«

Insgesamt wurden 22 Tatverdächtige sowie drei mutmaßliche Unterstützer festgenommen, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. In elf Bundesländern wurden mehr als 130 Häuser, Wohnungen und Büros durchsucht. epd/dpa