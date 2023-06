Grünen-Stadtrat empört mit Holocaustvergleich

Bernd Schreyer ist in der Münchner Kommunalpolitik, was man gemeinhin einen alten Hasen nennt. 1979 war er Mitgründer des Münchner Ortsverbands der Grünen, bereits von 1986 bis 1990 saß er für die Partei im Stadtrat der bayerischen Landeshauptstadt.

Seit der letzten Kommunalwahl 2020 ist er dort wieder vertreten und engagiert sich vor allem für bezahlbaren Wohnraum. Auch dem bayerischen Landesverband der Grünen stand Schreyer bereits einmal vor – obwohl auch das mittlerweile 25 Jahre zurückliegt.

Am Sonntag schaffte es der 71-Jährige bundesweit in die Schlagzeilen – mit einem höchst umstrittenen Tweet. Es ging um die laufende, sehr hitzig geführte Debatte um die Energiepolitik der des grünen Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck. Am Samstag hatten in Erding rund 10.000 Menschen dagegen protestiert. Die Kundgebung war von der Kabarettistin Monika Gruber mit organisert worden. Unter den Rednern waren auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Ihre Zielscheibe: Habeck und sein angeblich schädliches »Heizungsgesetz«.

Bernd Schreyer stellte die heftige Kritik an seiner Partei in einen Zusammenhang mit dem Hass auf Juden vor hundert Jahren – und twitterte: »Es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Aber ich habe mir mal die Flut an Kommentaren von sog. ›bürgerlich konservativen‹ und ›rechtsextremen‹ ›Meinungen‹ angesehen. Obwohl es nie ein Heizungsverbot gab, ist es gelungen so gegen Grüne aufzuwiegeln, als seien sie d. ’neuen Juden‹, die ›ausgemerzt‹ werden müssen um Deutschland wieder alles Glück und Wohlstand zu bringen.« Er fügte noch einen Satz hinzu, in dem er die seiner Meinung nach für diese Situation Verantwortlichen benannte: »Das ist auch Ihre Tat, @Markus_Soeder, @HubertAiwanger, @_FriedrichMerz u. @Bild.«

ERKLÄRUNG Schnell hagelte es scharfe Kritik an dem Tweet, auch aus den eigenen Reihen. Schreyer wurde unterstellt, den Holocaust zu verharmlosen und die Opfer der Schoa zu verhöhnen. Sein Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, Dominik Krause, distanzierte sich gegenüber der »Bild«-Zeitung »auf das Schärfste« von dem Vergleich und kündigte für Montag ein Gespräch mit seinem Fraktionskollegen an.

Der »Abendzeitung München« sagte Krause: »Der Fraktionsvorstand der Stadtratsfraktion ist über diese Aussage zutiefst entsetzt und distanziert sich davon auf das Schärfste. Über Konsequenzen beraten wir heute im Laufe des Tages.«

Einer Twitter-Nutzerin, die ihm in der Sache grundsätzlich gewogen war, die Anspielung auf die Judenverfolgung aber deplatziert fand, antwortete Schreyer: »Ich respektiere sehr dass Sie das so sehen. Ich habe aber so furchtbare Kommentare gelesen, dass ich es gewagt habe es mal in Anführungszeichen anzusprechen. Ich meine der Fall Walter Lübcke zeigt welche Verrohung und Mordphantasien (sic) hier um sich greifen.«

Für seinen schiefen Vergleich wollte sich Schreyer zunächst aber nicht entschuldigen. Er löschte zwar den umstrittenen Tweet, twitterte dann aber, in einer Konversation mit dem ehemaligen AfD-Politiker Marcus Pretzell, folgende Erklärung: »Es gab eine Zeit in den 20ern, weit vor dem Holocaust. Aber lassen wir das. Sie verstehen mich schon. Aber ich habe Verständnis, dass es fehlinterpretiert werden kann, deshalb habe ich den Tweet gelöscht.«

VORERMITTLUNGEN In der Angelegenheit hat Oberstaatsanwalt Andreas Franck, der Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Justiz, nun Vorermittlungen wegen möglicher Volksverhetzung aufgenommen. Das bestätigte Franck der Jüdischen Allgemeinen auf Nachfrage. Laut Paragraf 130 des Strafgesetzbuchs kann mit Geld- oder Freiheitsstrafe bestraft werden, wer NS-Verbrechen öffentlich oder in einer Versammlung billigt, leugnet oder verharmlost, allerdings nur, sofern dies auch geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören.

Wurden Holocaustvergleiche früher oft als legitime Äußerungen angesehen, hat in Teilen der Justiz im Zuge der Corona-Proteste ein Umdenken eingesetzt. Allerdings gelten wegen des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung hohe juristische Hürden, insbesondere in der politischen Debatte, welche eine Verurteilung nach Paragraf 130 StGB häufig verhindern.