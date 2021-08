Gedenkstein für frühere Synagoge beschädigt

Der Gedenkstein für die frühere Synagoge von Cottbus ist durch Farbschmierereien beschädigt worden. Unbekannte hätten den Gedenkstein in der Innenstadt mit roter Farbe besprüht, teilte die Polizei am Montag mit.

Die mehr als einen Quadratmeter große Sachbeschädigung durch Graffiti sei am Montagvormittag entdeckt und ihre Beseitigung in Auftrag gegeben worden. Eine politische Motivation sei nicht klar erkennbar, aber auch nicht auszuschließen, sagte ein Polizeisprecher dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die alte Synagoge von Cottbus wurde 1902 eingeweiht und bei den NS-Novemberpogromen 1938 in Brand gesetzt. In der DDR wurde am historischen Standort der Synagoge ein Kaufhaus errichtet. Dort erinnert eine Gedenktafel an einer gemauerten Ziegelwand an das jüdische Gotteshaus. Am 27. Januar 2015 wurde in der ehemaligen evangelischen Schlosskirche von Cottbus eine neue Synagoge eingeweiht. epd