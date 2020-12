Fidesz-Politiker entgeht wohl Ausschluss aus EVP-Fraktion

Obwohl er seinem Fraktionsvorsitzenden Manfred Weber »Gestapo-Methoden« unterstellt hatte, bleibt dem ungarischen Fidesz-Abgeordneten Tamás Deutsch wohl ein Ausschluss aus der Fraktion der Europäischen Volkspartei im Europaparlament erspart. Ein Beben in der größten europäischen Parteienfamilie, der auch CDU und CSU angehören, dürfte damit vorerst ausbleiben.

RECHTEENTZUG Deutsch ist Mitglied der ungarischen Regierungspartei Fidesz von Viktor Orbán und hatte Aussagen Webers zum neuen EU-Rechtsstaatsmechanismus in die Nähe der NS-Geheimpolizei sowie des früheren ungarischen Staatssicherheitsdienstes AVH gerückt.

Wie aus einem Entwurf für eine Abstimmung der EVP-Fraktion am Mittwochabend hervorgeht, soll Deutsch lediglich keine Redezeit mehr im Europaparlament bekommen. Zudem ist vorgesehen, dass er nicht mehr EVP-Berichterstatter zu bestimmten Themen wird und auch sonst keine Posten im Namen der Gruppe mehr bekommen soll. Dies soll gelten, bis weitere Entscheidungen getroffen worden sind.

#Fidesz-Mann Tamas Deutsch soll heute Abend für seinen Nazi-Vorwurf gegen @manfredweber nur suspendiert und nicht aus der @EPPGroup geworfen werden – zumindest wenn es nach dem Willen der Fraktionsführung geht. Angst vor Ärger mit #Orban bei @CDU_CSU_EP? pic.twitter.com/oDnZblCHud — Markus Becker (@MarkusBecker) December 16, 2020

Zugleich wird die Europäische Volkspartei dazu aufgerufen, bald eine Entscheidung über den Fidesz-Verbleib in der Partei zu treffen, sobald es die Corona-Bedingungen zulassen. Das Verhältnis zwischen EVP und Fidesz ist schon lange schwer belastet. Seit März 2019 ist die Mitgliedschaft der Ungarn in der EVP auf Eis gelegt - unter anderem wegen mutmaßlicher Verstöße gegen EU-Grundwerte sowie wegen mehrerer Attacken auf den damaligen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Der EVP-Fraktion gehören die Fidesz-Abgeordneten jedoch weiter an.

Mit @matikolb von der @SZ sprach ich über das von mir initiierte Ausschlussverfahren gegen FIDESZ-MEP Deutsch, Rechtsstaatlichkeit, politische Verantwortung & darüber, was Europa für mich bedeutet. Die nächsten Tagen werden für die Glaubwürdigkeit der @EPPGroup entscheidend sein. — Othmar Karas (@othmar_karas) December 15, 2020

Nach dem NS-Vergleich von Deutsch hatten Dutzende Abgeordnete dessen Ausschluss aus der Fraktion gefordert. Dies müsste mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen werden. Eine Entscheidung gegen Deutsch, der auch Chef der Fidesz-Delegation ist, hätte wohl zur Folge, dass alle Fidesz-Abgeordneten die Gruppe verlassen. Womöglich hätte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, der auch Fidesz-Chef ist, dann die Mitgliedschaft in der EVP-Partei beendet.

FAMILIE Die CDU- und CSU-Abgeordneten dürften dem vorliegenden Vorschlag, der nun keinen Rauswurf aus der Fraktion vorsieht, wohl zustimmen, hieß es aus EVP-Kreisen. Die Unionsparteien haben in der EVP großes Gewicht. Sie haben sich bislang auch gegen den Rauswurf aus der Parteienfamilie ausgesprochen. Die CDU wählt im Januar einen neuen Vorsitzenden, der sich des Themas womöglich erneut annehmen könnte. EVP-Chef Donald Tusk dringt schon lange auf den Fidesz-Ausschluss, konnte sich bislang aber nicht durchsetzen.

Der 54-jährige Tamás Deutsch stammt aus einer jüdischen Familie und ist seit der Wendezeit in Ungarn vor 30 Jahren politisch aktiv. Im vergangenen Jahr war er Schirmherr der Maccabi-Spiele in Budapest, der Europameisterschaft jüdischer Sportler. dpa/ja