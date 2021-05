Demonstrant attackiert Journalisten mit Holzlatte

Bei einer israelfeindlichen Kundgebung ist am Mittwoch in Berlin ein Kameramann von einem Demonstrationsteilnehmer mit einer Holzlatte attackiert worden.

Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag wurde der 19-jährige Angreifer festgenommen. Gegen ihn werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Kameramann habe leichte Verletzungen erlitten, auf eine ärztliche Behandlung jedoch zunächst verzichtet.

Nach der offiziellen Auflösung der Demonstration durch den Veranstalter kam es laut Polizei zu mehreren Straftaten, antisemitischen Beschimpfungen und Ordnungswidrigkeiten.

Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Endpunkt der

Demonstration unweit des Brandenburger Tores. Der Aufzug mit rund

3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war zuvor vom Alexanderplatz

aus durch Berlin-Mitte gezogen. Er stand unter dem Motto »Demonstration gegen die israelische Aggression in Palästina« .



Nach der offiziellen Auflösung der Demonstration durch den Veranstalter kam es laut Polizei zu mehreren Straftaten, antisemitischen Beschimpfungen und Ordnungswidrigkeiten. Unter anderem sei ein Polizist von einem Stein am Helm getroffen worden, ein weiterer Beamter erlitt ein Knalltrauma durch Pyrotechnik. Insgesamt nahm die Polizei 53 Personen fest, darunter zwei Frauen. Neun Strafermittlungsverfahren wurden eingeleitet. epd/ja