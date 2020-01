Antisemitische Attacke an Berliner U-Bahnhof

In Berlin ist erneut ein Mann angegriffen und antisemitisch beleidigt worden. Wie die Berliner Polizei mitteilte, stieg der Mann gegen 21.20 Uhr am Montagabend in Begleitung von zwei Familienmitgliedern am U-Bahnhof Kurfürstendamm aus der U9, als ein einsteigender Fahrgast dem 30-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug und antisemitisch beleidigte.

Der Mann stellte Anzeige über die Internetwache der Polizei. Ein Fachkommissariat des Staatschutzes beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Bei einem anderen Vorfall beschmierten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag die Fassade einer Filiale eines Einzelhandelsunternehmens in Berlin-Köpenick mit einem »Heil Hitler«-Schriftzug. Der 31-jährige Filialleiter habe die Schmiererei am Vormittag festgestellt und die Polizei alarmiert, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der über ein Meter große Schriftzug sei überstrichen worden. Auch hier ermittelt der Staatsschutz. epd