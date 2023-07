Helen Mirren wird auf dem 40. Jerusalem Film Festival (JFF), das am 13. Juli mit Guy Nattivs Film Golda beginnt, mit dem Ehrenpreis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. »Schon die bloße Erwähnung von Helen Mirrens Name weckt Ehrfurcht und Vorfreude auf jeden ihrer neuen Filme«, hieß es in einem Statement des JFF. Mirren spielt in dem Streifen Israels Ministerpräsidentin Golda Meir. Das Biopic mit Lior Ashkenazi in einer Nebenrolle als Generalstabschef David (Dado) Elazar stellt die Politikerin und ihre moralischen Dilemmata während des Jom-Kippur-Kriegs 1973 in den Mittelpunkt. Der Film feierte am 20. Februar auf der Berlinale seine Weltpremiere.

Susan Sideropoulos weiß, wie man Gedanken ins Positive wendet. Im Podcast »echt & unzensiert« mit Tino Amaral verriet sie ihre besten Tools für ein leichteres und glücklicheres Leben. Was bedeutet es, »Glück zu haben«, wie findet man überhaupt heraus, was einem Freude bringt, und welche Rolle spielt dabei Spiritualität? Die Schauspielerin, Autorin und Moderatorin hat im Frühjahr ihr neues Buch Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend veröffentlicht.

Scarlett Johansson denkt über den perfekten Cocktail nach. In dem Videoblog »The Skinny Confidential Him & Her« sagte die amerikanisch-dänische Schauspielerin, sie liebe Rotwein, trinke gern auch mal einen Rosé, aber eigentlich sei sie eher der Margarita-Typ: »Es ist einfach der beste Cocktail.« Auf einer Party am Abend zuvor habe sie sich mit dem Barkeeper darüber unterhalten und ihn gefragt, ob es ihn eigentlich nerve, wenn alle immer nur dasselbe bei ihm bestellten. Der aber habe ihr bestätigt, dass es auch für ihn der beste Mix sei. Na dann: Le Chaim!

Cynthia Barcomi backt aus Heimweh. Das sagte die Koch- und Backbuchautorin dem »Zeit Magazin«. Sie liebe Cookies – weil das Gebäck sie an ihre Mutter erinnere. Und das Rezept für die Variante mit Chocolate Chips lieferte sie auch gleich mit.